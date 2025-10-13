Pesco Sannita inaugurato il micro-nido ‘L’Ottagono Magico’
Tempo di lettura: 4 minuti E' stato inaugurato l'anno educativo del micro nido "L'Ottagono Magico", in via Beniamino Viglione, a Pesco Sannita. In occasione dell'importante evento vi è stato anche un Open Day. Senza dubbio, è stata un'occasione per famiglie e cittadini di conoscere da vicino gli spazi, le attività e il personale educativo che accompagnerà i più piccoli in un percorso di crescita fatto di gioco, scoperta e relazioni. L'Ente gestore di tale importante servizio è Socrate Onlus Benevento. Soddisfazione e orgoglio del sindaco Nicola Gentile il quale ha dichiarato: "Come amministrazione comunale siamo sempre a totale servizio delle famiglie e in particolare dei più piccoli per venire incontro ad ogni esigenza familiare.
