Pesci morti e acqua putrida | in sofferenza il laghetto di via Gemona

Udinetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua maleodorante e pesci morti nel laghetto di via Gemona, a Udine, hanno destato preoccupazione tra i residenti del quartiere. Oggi, lunedì 13 ottobre, dopo le segnalazioni della situazione che si era creata, la ditta incaricata della manutenzione dell’area verde è intervenuta per verificare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pesci - morti

Allarme inquinamento all’oasi Sentina, centinaia di pesci morti e agonizzanti

Schiuma bianca e pesci morti nello Staggia, forse è “colpa” del temporale

Decine di pesci morti a mare sulla spiaggia di San Giovanni a Napoli, dopo il parassita killer torna la paura

pesci morti acqua putridaPesci morti e acqua putrida: in sofferenza il laghetto di via Gemona - Dopo le segnalazioni dei residenti sullo stato del laghetto di via Gemona, il Comune chiarisce, dopo aver verificato la situazione: niente inquinamento, ma sovraffollamento di pesci e livello dell’acq ... Lo riporta udinetoday.it

Pesci morti nella roggia: "Evitiamo le stragi" - Come ogni anno, con l’inizio delle asciutte del Naviglio, molte rogge delle campagne del Sud Milano restano senz’acqua ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pesci Morti Acqua Putrida