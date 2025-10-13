Pesca un milione per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari | come presentare istanza

Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. È questo l’obiettivo dell’avviso da un milione di euro pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: pesca - milione

Pesca, dalla Regione un milione di euro di ristori dopo i danni della mucillagine

"Un milione e mezzo per mercato ittico e piccola pesca"

Pesca, un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari

Leggi su Tgr Abruzzo Sequestro da un milione di euro ad un clan mafioso a Pescara Operazione della Divisione anticrimine della Questura e della Guardia di Finanza. Sigilli a beni mobili e immobili di sei persone Vai su Facebook

Pesca, al via bando da 3 milioni di euro: "Risposta concreta alle sfide quotidiane delle marinerie" https://ift.tt/gIpUwHr - X Vai su X

Pesca, un milione di euro per recupero e valorizzazione dei borghi marinari. Sammartino: “Valorizziamo il patrimonio storico” - Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. Da ilsicilia.it

Pesca, un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari - Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. Lo riporta mondopalermo.it