Pesca un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari
Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. È questo l’obiettivo dell’avviso da un milione di euro pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Pesca, dalla Regione un milione di euro di ristori dopo i danni della mucillagine
"Un milione e mezzo per mercato ittico e piccola pesca"
Leggi su Tgr Abruzzo Sequestro da un milione di euro ad un clan mafioso a Pescara Operazione della Divisione anticrimine della Questura e della Guardia di Finanza. Sigilli a beni mobili e immobili di sei persone Vai su Facebook
Pesca, al via bando da 3 milioni di euro: "Risposta concreta alle sfide quotidiane delle marinerie" https://ift.tt/gIpUwHr - X Vai su X
Bando porti di pesca 2025: 3 milioni di euro per infrastrutture e servizi - Bando porti di pesca 2025: Finanziamenti fino a 1,5 milioni per progetto per Comuni, Autorità portuali e gestori di porti siciliani ... Secondo catania.liveuniversity.it
Sicilia. Pesca, al via bando da 3 milioni di euro. Sammartino: «Risposta concreta alle sfide quotidiane delle marinerie» - Al via bando da 3 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei porti di pesca e nei luoghi di sbarco. Si legge su msn.com