Pesca la Regione stanzia un milione di euro per interventi di valorizzazione dei borghi marinari

Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. È questo l’obiettivo dell’avviso da un milione di euro pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: pesca - regione

Pesca, dalla Regione un milione di euro di ristori dopo i danni della mucillagine

Fondazione Vassallo: “Norma sbagliata mette a rischio la pesca più antica del Cilento. Chiediamo correzione a Ministero e Regione.”

La Fondazione Vassallo: “Una norma sbagliata mette a rischio la pesca più antica del Cilento. Chiediamo al Ministero e alla Regione Campania di correggere questo errore”

La Regione Calabria sostiene il miglioramento anche energetico nei luoghi dedicati all'attività della pesca. Il bando (allegato in basso) è finanziato dall’obiettivo 1.1 azione 3, del FEAMPA 2021-2027, con 2.597.155 euro. Possono presentare istanza di sosteg - facebook.com Vai su Facebook

#Pesca. Emergenza #granchioblu, l’assessore @AlessioMammi: “La @RegioneER pronta a sostenere imprese colpite anche nel 2026. Dopo i 3 milioni dal 2023 al 2025, concerteremo con imprese e associazioni le prossime azioni da finanziare” La #notizia - X Vai su X

Pesca, dalla Regione 1 mln per recupero e valorizzazione borghi marinari - Possono presentare la propria candidatura Comuni, enti pubblici, Gal della pesca, associazioni culturali e soggetti privati senza scopo di lucro ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Pesca, un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari - Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. Riporta palermotoday.it