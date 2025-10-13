Perugia-Assisi in 200mila alla Marcia della Pace anche i passi della Puglia | Una svolta di fraternità

Quotidianodipuglia.it | 13 ott 2025

In 200mila per dire?basta? alla guerra, per immaginare un mondo diverso. Ieri c'erano anche i passi dei pugliesi nella Marcia della Pace e della Fraternità Perugia-Assisi,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

