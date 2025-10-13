Permesso di soggiorno a punti anche per gli under 16 la proposta della Lega | estendere le norme ai quattordicenni

A lanciare l?idea, un paio di settimane fa, era stato Matteo Salvini in persona, durante un collegamento tv: «Come Lega e governo stiamo lavorando a un permesso di soggiorno a punti,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Permesso di soggiorno a punti anche per gli under 16, la proposta della Lega: estendere le norme ai quattordicenni

