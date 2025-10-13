Perin Juventus retroscena sul portiere bianconero | ecco perchè in estate non è stato ceduto La mossa del club ha una motivazione precisa

Perin Juventus, il Corriere svela la strategia del club: non un semplice vice, ma un’alternativa di lusso per proteggersi da eventuali cali di Di Gregorio. Un ruolo da secondo portiere che, in realtà, nasconde un’importanza strategica fondamentale. La decisione della Juventus di trattenere Mattia Perin in estate, nonostante le numerose offerte ricevute, non è stata una scelta casuale, ma una precisa mossa della dirigenza per blindare la porta. Come svelato da un retroscena del Corriere dello Sport, il club ha voluto cautelarsi, garantendosi un’alternativa di lusso in un ruolo delicatissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juventus, retroscena sul portiere bianconero: ecco perchè in estate non è stato ceduto. La mossa del club ha una motivazione precisa

