Pericolo Italia-Israele | l' alleanza fra antagonisti e Fratellanza musulmana I ProPal non si fermano
Mentre si celebra il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, con il rilascio degli ostaggi e l'entrata degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, per i movimenti ProPal la parola d'ordine é continuare. La macchina della mobilitazione, infatti, non si ferma e Udine sarà una città blindata. La partita di calcio Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai mondiali 2026 in programma domani allo stadio Friuli, è il nuovo obiettivo. Il «Comitato per la Palestina-Udine» da giorni ha chiamato a raccolta i militanti. Sul profilo social gira una mappa simile alla piantina di una strategia che si delinea in diverse tattiche con percorsi, punti di concentrazione e ordini di movimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Italia-Israele a Udine, partita blindata: allerta massima, controlli antiterrorismo e stadio semivuoto. Ci sarà anche il Mossad - La partita come è "ad altissimo rischio". Si legge su eurosport.it