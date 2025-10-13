Perde la vita all’ultima curva dolore a Capolona per la morte di Venturi

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Una passeggiata in sella alla sua moto diventa tragedia. Su quella strada panoramica, dove Alfredo Venturi ha incontrato la morte. L’impatto contro un’auto lungo la statale 257 Apecchiese, nel territorio del comune di Piobbico, è accaduto nella tarda mattinata di venerdì. Quarant’anni, la passione per la moto, Venturi aveva deciso di trascorrere una giornata viaggiando sulla due ruote. Viveva a Capolona, con i genitori, una famiglia molto conosciuta, adesso sprofondata nel dolore. La salma di Venturi non è ancora rientrata nel paese alle porte di Arezzo, sarà il magistrato che ha aperto un’inchiesta a decidere se disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte oppure se sarà sufficiente una ricognizione esterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

