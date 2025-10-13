Perde la vita all’ultima curva dolore a Capolona per la morte di Venturi
Arezzo, 13 ottobre 2025 – Una passeggiata in sella alla sua moto diventa tragedia. Su quella strada panoramica, dove Alfredo Venturi ha incontrato la morte. L’impatto contro un’auto lungo la statale 257 Apecchiese, nel territorio del comune di Piobbico, è accaduto nella tarda mattinata di venerdì. Quarant’anni, la passione per la moto, Venturi aveva deciso di trascorrere una giornata viaggiando sulla due ruote. Viveva a Capolona, con i genitori, una famiglia molto conosciuta, adesso sprofondata nel dolore. La salma di Venturi non è ancora rientrata nel paese alle porte di Arezzo, sarà il magistrato che ha aperto un’inchiesta a decidere se disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte oppure se sarà sufficiente una ricognizione esterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: perde - vita
Malore fatale sul Monte Grappa: 73enne padovano perde la vita
Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni
Esce di strada in moto, finisce contro un palo. Resta cosciente ma perde la vita dopo la notte
+++ INCIDENTE MORTALE, PERDE LA VITA UNA COPPIA +++ Sono Saverio Spina, 65 anni, meglio conosciuto come “Angelone” e la compagna Antonietta Aluotto, 55 anni, entrambi originari di Monte San Giacomo, le due vittime dell’incidente stradale che è - facebook.com Vai su Facebook