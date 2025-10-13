Perde il controllo della moto travolge una recinzione e finisce in un campo | ferito 21enne riminese

Incidente stradale domenica mattina (12 ottobre) lungo la strada regionale 258 Marecchiese, nei pressi dell’abitato di Castelnuovo (Comune di Subbiano), dove un giovane motociclista di 21 anni, residente a Rimini, è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria moto. A riportare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

