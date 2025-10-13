Percorsi ciclabili | a Bellinzago Novarese più di un milione e 200mila euro
Oltre un milione di euro. Bellinzago Novarese è fra i Comuni che hanno ricevuto un importante finanziamento tramite il Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale, periodo 20212027, dalla Regione Piemonte.Come si legge in un documento pubblicato dal sindaco Fabio Sponghini Bellinzago. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
