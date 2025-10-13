Perché un cardigan rosso potrebbe svoltare i look di stagione

U n tocco di rosso, in pendant con il foliage. Nella stagione AI 2025-2026, il cardigan torna a scaldare i look sulle passerelle, diventando il braccio destro di guardaroba casual chic. Volumi morbidi, linee pulite, vestibilità ampie e una tonalità sgargiante rendono il cardigan rosso un vero must-have dell’Autunno-Inverno. Passione cardigan: vintage, maxi o bon ton. 5 outfit da portare, dai 20 ai 60 anni X Un capo “da nonna “? Forse. Ma è proprio il suo fascino ugly chic e quel mood nostslgico intreccciato nel suo filato a renderlo irresistibile. Dove l’abbiamo già visto. La moda non smette di riscrivere la grammatica della semplicità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

