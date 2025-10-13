Perché Trump viene paragonato a Ciro il Grande in Israele?

Xml2.corriere.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti è stato paragonato all'imperatore persiano, liberatore degli ebrei dall'esilio di Babilonia. Ecco chi era Ciro - e che cosa ha fatto, davvero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

perch233 trump viene paragonato a ciro il grande in israele

© Xml2.corriere.it - Perché Trump viene paragonato a Ciro il Grande, in Israele?

In questa notizia si parla di: perch - trump

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Trump Viene Paragonato