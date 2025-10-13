Perché questo Rolex è uno degli orologi più importanti della storia
Il Rolex Daytona Paul Newman. Il Bao Dai. L' Oyster Perpetual che ha scalato l'Everest. Questi modelli rivestono un'importanza storica notevole, e non solo per Rolex, ma per il mondo dell' orologeria in generale. Tuttavia, molto prima che questi design uscissero dalla linea di assemblaggio del marchio, un orologio in oro, piccolo e modesto, ha cambiato il corso della storia dell'orologeria. In pochi ne hanno mai sentito parlare. All'inizio degli anni '20, Mercedes Gleitze, giovane segretaria inglese multilingue di origini tedesche, ha compiuto il primo di una serie di tentativi di attraversare la Manica a nuoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: perch - rolex
MICHELE CRISCITIELLO ATTACCA "Perché non posso girare col Rolex?". Il giornalista intervistato da Cruciani racconta tutti i dettagli del furto subito qualche giorno fa Vai su Facebook
I Rolex meglio di Wall Street: così gli orologi di alta gamma diventano un investimento a prova di turbolenze - Sarà messo all'asta entro fine anno e potrebbe fruttare un milione di dollari: è il Patek Philippe Calatrava dell'Ultimo imperatore della Cina, Aisin- Da repubblica.it
Da Rolex a Patek Philippe, calano le quotazioni degli orologi svizzeri second hand - Secondo i dati forniti da Subdial, una piattaforma di commercio di cronografi con sede nel Regno Unito, l’indice che misura il ... Riporta milanofinanza.it