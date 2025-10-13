Perché questo Rolex è uno degli orologi più importanti della storia

Il Rolex Daytona Paul Newman. Il Bao Dai. L' Oyster Perpetual che ha scalato l'Everest. Questi modelli rivestono un'importanza storica notevole, e non solo per Rolex, ma per il mondo dell' orologeria in generale. Tuttavia, molto prima che questi design uscissero dalla linea di assemblaggio del marchio, un orologio in oro, piccolo e modesto, ha cambiato il corso della storia dell'orologeria. In pochi ne hanno mai sentito parlare. All'inizio degli anni '20, Mercedes Gleitze, giovane segretaria inglese multilingue di origini tedesche, ha compiuto il primo di una serie di tentativi di attraversare la Manica a nuoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

