Gli esseri umani si distinguono dagli altri primati per un tratto peculiare: impiegano molto più tempo per raggiungere la maturità. Durante questa lunga infanzia, i bambini dipendono da una rete di supporto composta da genitori, nonni e membri della comunità, un periodo che è stato tradizionalmente considerato essenziale per acquisire le competenze necessarie a sopravvivere in un ambiente socialmente complesso. Per decenni, gli scienziati hanno collegato questo sviluppo rallentato alle considerevoli richieste energetiche di un cervello in crescita, secondo la teoria del “cervello grande – infanzia lunga”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Perché noi umani ci mettiamo tanto a crescere? Lo spiega il fossile del dente di un undicenne di due milioni di anni fa