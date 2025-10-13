Perché Mercedes Ford Peugeot Citroën Renault e Nissan sono finite a processo

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 13 ottobre, inizia presso l'Alta Corte di Londra il processo per lo scandalo delle emissioni, il dieselgate, che vede alla sbarra degli imputati alcuni fra i più importanti gruppi automobilistici del mondo: Mercedes, Ford, Peugeot-Citroën, Renault e Nissan. Sono accusati di aver installato sistemi sui veicoli diesel per eludere le normative ambientali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

