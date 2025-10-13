Perché le indagini su Sempio e il delitto di Garlasco potrebbero passare a Brescia e cosa succederebbe

13 ott 2025

L'avvocato dell'ex pm Mario Venditti ha sottolineato che l'indagine relativa ad Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso per il delitto di Garlasco del 2007, dovrebbe passare alla Procura di Brescia, che oggi indaga sull'ipotesi di corruzione in atti giudiziari per il magistrato che nel 2017 archiviò la posizione dell'amico di infanzia di Marco Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

