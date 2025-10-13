Perché in Toscana ha vinto Giani e non il Pd di Schlein
Quando a ogni elezione il primo partito è sempre quello del “non voto”, la campana suona per tutti. Il rintocco, già avvertito nella Marche e in Calabria, è particolarmente. 🔗 Leggi su Lastampa.it
L'affluenza al voto, in Toscana, è molto bassa. E questo è molto male. Abbiamo tempo fino alle 15:00 di oggi. (Perché per cambiare le cose, o semplicemente per migliorarle perché la Toscana è già una delle regioni con la qualità di vita più alta, e una delle re
Toscana, il voto ai raggi X. Perché la probabile vittoria di Giani non sarà la vittoria di Pd e M5s
Il centrosinistra ha vinto le elezioni regionali in Toscana - Il presidente della Toscana Eugenio Giani, del Partito Democratico, è stato rieletto. Scrive ilpost.it
Toscana, Giani si conferma governatore: «Campo largo vincente». Schlein: «Dimostrato che l'unità fa bene a tutti» - Riaprono alle 7 e chiuderanno alle 15 i seggi per eleggere il governatore della Toscana, con Tomasi di Fdi che sfida l'uscente pd Giani. Lo riporta ilmessaggero.it
In Toscana l’approccio moderato del centrosinistra ha pagato - Nel PD c'erano dubbi che Eugenio Giani fosse troppo “riformista”, ma le liste a sostegno del presidente sono andate tutte piuttosto bene ... Da ilpost.it