Perché il Trattato sull’Alto Mare Rappresenta una Svolta Storica Imperdibile

Donnemagazine.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trattato sull'alto mare segna una svolta storica nella salvaguardia delle acque internazionali, promuovendo una gestione sostenibile e una protezione efficace degli ecosistemi marini. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

perché il trattato sull'alto mare rappresenta una svolta storica imperdibile

Trattato Onu sull’alto mare, raggiunte le 60 firme (senza l'Italia): dal 2026 nuove regole per proteggere gli oceani - Il Trattato globale sugli oceani ha raggiunto venerdì 19 settembre le 60 firme necessarie per l’entrata in vigore. corriere.it scrive

Dopo oltre vent’anni di dibattiti, il trattato dell’ONU per la tutela dell’alto mare diventerà legge - Dopo oltre vent’anni di dibattiti, all’inizio del 2026 il trattato dell’ONU per la tutela dell’alto mare diventerà legge. Riporta ilpost.it

