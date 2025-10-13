Perché il populismo sopravvive a sinistra

In Italia, destra e sinistra sono uscite in due maniere diverse dalla stagione populista. O meglio: la destra ne è uscita più della sinistra. Questo spiega perché, mentre l'una governa e vince le elezioni, l'altra stenta a esser competitiva. Ma andiamo con ordine. In anticipo rispetto agli altri Paesi occidentali, la Penisola ha attraversato un decennio populista apertosi nel 2013 con l'esplosione elettorale del Movimento 5 stelle, all'indomani della crisi del debito sovrano, del fallimento della repubblica bipolare e del governo Monti, e giunto a conclusione nel 2022 con la vittoria della coalizione di destra-centro guidata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

