Perché il populismo sopravvive a sinistra

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, destra e sinistra sono uscite in due maniere diverse dalla stagione populista. O meglio: la destra ne è uscita più della sinistra. Questo spiega perché, mentre l'una governa e vince le elezioni, l'altra stenta a esser competitiva. Ma andiamo con ordine. In anticipo rispetto agli altri Paesi occidentali, la Penisola ha attraversato un decennio populista apertosi nel 2013 con l'esplosione elettorale del Movimento 5 stelle, all'indomani della crisi del debito sovrano, del fallimento della repubblica bipolare e del governo Monti, e giunto a conclusione nel 2022 con la vittoria della coalizione di destra-centro guidata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

perch233 il populismo sopravvive a sinistra

© Ilgiornale.it - Perché il populismo sopravvive a sinistra

In questa notizia si parla di: perch - populismo

perch233 populismo sopravvive sinistraPerché il populismo sopravvive a sinistra - Negli ultimi vent'anni la sinistra italiana, come tutte le sinistre occidentali, si è incistata sempre più a fondo nelle casematte del potere culturale e istituzionale ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Populismo Sopravvive Sinistra