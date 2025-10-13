Perché il nucleare di quarta generazione fa bene alle rinnovabili alle bollette e all’economia italiana

L’Europa sta facendo da front runner per la decarbonizzazione e la transizione energetica. Tra i macro trend più evidenti anche allo scopo di ridurre le emissioni e svincolarci sempre più dai combustibili fossili, si registra un processo sempre più spinto di elettrificazione guidata principalmente dalla digitalizzazione (per esempio i data center), le pompe di calore e l’elettrificazione dei trasporti. A differenza infatti dal settore dei combustibili fossili, che oggi trova ancora poco economici i suoi sostituti da fonti rinnovabili (per esempio i bio combustibili), la produzione di energia elettrica a zero emissioni trova ad oggi molte alternative competitive come eolico, idroelettrico, solare e nucleare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

