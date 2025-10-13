Perché il look come l' amore in fondo è sempre questione di equilibrio

I n amore come nella moda, le coppie più riuscite nascono spesso da un incontro inaspettato. Chi si somiglia si piglia? Quando si parla di armadio, meglio giocare con capi dai caratteri opposti. A dimostrarlo la scintilla che scocca tra il vestito e la giacca nell’Autunno-Inverno 20252026. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza Il segreto sta tutto nell’originalità: accostare volumi, texture e stili diversi per creare combinazioni nuove e contemporanee. Dalla barn jacket sopra lo slip dress al trench che addomestica l’anima boho dell’abito lungo, fino alla giacca in pelle che aggiunge un tocco rock al vestito romantico: 5 coppie che funzionano ora e sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

