Perché il Belgio di Rudi Garcia e Kevin De Bruyne rischia clamorosamente di non finire ai Mondiali

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pareggi contro la Macedonia del Nord e la vittoria all'ultimo contro il Galles fanno tremare i tifosi del Belgio. Il secondo posto nel girone non è al sicuro e la squadra allenata da Garcia rischia di non andare ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

