Perché abbiamo deciso così Garlasco Alberto Stasi in semilibertà | cosa spiega la Cassazione

Alberto Stasi, l’uomo condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua a far discutere anche a distanza di quasi vent’anni da quel delitto che sconvolse l’Italia. Dopo anni di carcere e un lungo iter giudiziario, lo scorso luglio la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di concedergli la semilibertà, respingendo il ricorso della Procura generale di Milano. Al centro della controversia, un’intervista rilasciata da Stasi alla trasmissione televisiva Le Iene durante un permesso premio, che aveva sollevato non poche polemiche. Secondo l’accusa, quel gesto avrebbe violato le prescrizioni legate al regime carcerario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it