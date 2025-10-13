Per un pugno di voti Ad Aosta il nuovo sindaco Rocco vince per sole 15 preferenze | sarà battaglia sulle 168 schede nulle
Per un pugno di voti, 15 in tutto, Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere e dirigente regionale dei lavori pubblici, è il nuovo sindaco di Aosta. Vicesindaco è l'avvocato Valeria Fadda. La lista vincente era sostenuta dalle forze autonomiste (Union Valdôtaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdôtain e Pour l'Autonomie), dalla lista civica Rev e dal Partito democratico. Al ballottaggio hanno ottenuto il 50,06% dei voti (6.420) mentre i loro avversari, l'imprenditore Giovanni Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco, espressione del centrodestra che puntava alla rivincita sugli autonomisti dopo la recente sconfitta alle regionali, hanno avuto il 49,94% (6.
Rocco nuovo sindaco Aosta, vince il ballottaggio per 15 voti - E' Raffaele Rocco, 63 anni, dirigente regionale dei lavori pubblici, il nuovo sindaco di Aosta. Secondo laprovinciacr.it
Aosta, sindaco eletto per 15 voti - Raffaele Rocco è il nuovo primo cittadino, proclamato una volta chiusi i seggi. Da avvenire.it