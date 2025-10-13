Per rifare lo stadio il Barcellona ha scelto la ditta peggiore che non garantisce sulla consegna e si vede

La storia dei lavori del nuovo Spotify Camp Nou a Barcellona si arricchisce di un nuovo capitolo, e non proprio edificante. Secondo un’inchiesta del programma Què t’hi Jugues della Cadena Ser, rilanciata da El Pais “la costruttrice turca Limak, responsabile dei lavori del nuovo Spotify Camp Nou, è stata la peggiore valutata dai tecnici del Barcellona nel concorso del progetto”. Limak aveva il punteggio peggiore per la ristrutturazione del Nou Camp a Barcellona. A fine 2022, l’équipe tecnica dell’Espai Barça – composta da ingegneri, architetti, designer, pianificatori e consulenti finanziari – insieme alla società di ingegneria esterna Gpo, “attribuì a Limak un punteggio inferiore a 50 su 100, il più basso tra le candidate”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per rifare lo stadio, il Barcellona ha scelto la ditta peggiore che non garantisce sulla consegna (e si vede)

