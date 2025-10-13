Due buchi neri che orbitano l’uno attorno all’altro. Si ipotizzavano ma solo con la cattura della prima immagine radio se ne è avuta la conferma. Il risultato è pubblicato su The Astrophysical Journal da un gruppo internazionale di ricerca guidato da Mauri J. Valtonen dell’Università di Turku in Finlandia. Il rendez vous cosmico è stato immortalato al centro di un quasar chiamato OJ287 e localizzato a circa 3,5 miliardi di anni luce da noi. I quasar sono nuclei galattici estremamente luminosi, la cui luce viene prodotta quando un buco nero super massiccio al centro della galassia divora il gas e la polvere cosmica che lo circonda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per la prima volta fotografati due buchi neri binari che orbitano tra loro