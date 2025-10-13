Per la prima volta fotografati due buchi neri binari che orbitano tra loro
Due buchi neri che orbitano l’uno attorno all’altro. Si ipotizzavano ma solo con la cattura della prima immagine radio se ne è avuta la conferma. Il risultato è pubblicato su The Astrophysical Journal da un gruppo internazionale di ricerca guidato da Mauri J. Valtonen dell’Università di Turku in Finlandia. Il rendez vous cosmico è stato immortalato al centro di un quasar chiamato OJ287 e localizzato a circa 3,5 miliardi di anni luce da noi. I quasar sono nuclei galattici estremamente luminosi, la cui luce viene prodotta quando un buco nero super massiccio al centro della galassia divora il gas e la polvere cosmica che lo circonda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
