Per la metà dei genitori crescere figli significa perdere parte della propria identità | lo rivela un sondaggio

Diventare genitori trasforma la vita e l’identità di ogni adulto, ridefinendo priorità, ambizioni e tempi di sé. Un recente sondaggio condotto su duemila genitori mostra un quadro lucido e realistico: quasi la metà dedica meno di due ore alla settimana alla crescita personale, mentre oltre il 50% ritiene che la genitorialità abbia frenato la carriera. Tra sonno, vita sociale e hobby sacrificati, molti ammettono di sentirsi “sradicati da sé”. Eppure, tra rinunce e nuove consapevolezze, emerge anche una forma diversa di crescita che nasce nel continuo equilibrio tra ciò che si perde e ciò che si diventa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
