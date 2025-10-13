Per la Massese continua il tabù casalingo Con il Real Forte Querceta ancora uno 0-0

MASSESE 0 REAL FORTE QUERCETA 0 MASSESE: Gatti, Grasso (55' Maffei), Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani (105' Mariani), Centonze (70' Grasselli), Caponi, Buffa, Marabese (74' Baudi), Lucchesi (105' Biagi). A disp. Cozzolino, Vazio, Bacci, Favret. All. Marselli. REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli (63' Battisti), Mogavero, Michelucci (70' Bartolini), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (63' Lembo), Fantini (105' Pinna), Borselli, Goh. A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Piccione, Gazzoli. All. Verdi. Arbitro: Poggianti di Livorno. Note: spettatori 270; angoli 2-5; ammoniti Ricci; recupero 0 e 7'.

Massese Buon pareggio in casa del Real. Marselli: "La prima non è mai semplice" - "La prima non è mai semplice – ha spiegato il tecnico Davide Marselli –.