Per il venture capital c' è una nuova buona ragione per investire in startup Basta essere pazienti
Secondo un report di Schroders, i rendimenti dei fondi allocati in imprese innovative in 25 anni hanno reso più delle azioni in Borsa. Specie in Europa. 🔗 Leggi su Wired.it
Cdp Venture Capital, cosa bolle in pentola? Il progetto di un fondo dei fondi per investire i soldi delle casse previdenziali nelle startup
Italian Founders Fund raccoglie 35 milioni di euro da Cdp Venture Capital
CDP Venture Capital, Patrizia Carrarini nominata nuovo Director Corporate Affairs, riporterà al CEO Emanuele Levi
Neva Sgr, la società di venture capital di Intesa Sanpaolo , investe sulla transizione. «Puntiamo a una raccolta di 500 milioni e all’interesse di Casse e Fondi pensione» spiega l’ad e dg, Mario Costantini - facebook.com Vai su Facebook
Venture Capital, sbloccare casse e fondi pensione: la mossa del Governo https://ift.tt/9Q6viYn via #agendadigitale_eu - X Vai su X
Per il venture capital c'è una nuova buona ragione per investire in startup. L'importante è avere pazienza - Secondo un report di Schroders, i rendimenti dei fondi allocati in imprese innovative in 25 anni hanno reso più delle azioni in Borsa. Segnala wired.it
Da fondi pensione e Casse una spinta al venture capital - Andamento a due facce del settore nel primo semestre: crescono operazioni e ammontare ma rallenta la raccolta. Segnala ilsole24ore.com