Per Conte il 4% in Toscana è un trionfo La vera vittoria schiacciante? Quella dell’astensione Ma non ditelo a Giuseppi

La politica è l’arte dell’interpretazione, e nessuno lo sa meglio di Giuseppe Conte. Dal pulpito del 4 e rotti (eravamo al 4,32% poco fa) registrato in Toscana, il leader del Movimento 5 Stelle non ha esitato a dichiarare una «vittoria diretta e schiacciante» per la coalizione progressista, sentendosi co-autore di un trionfo che poggia in realtà sulle spalle di altri. Un risultato talmente “netto” che, a vederlo bene, sembra quasi non essere lì. Conte e la vittoria di Pirro del M5s in Toscana. Il candidato presidente per il centrosinistra ha vinto, forte di un affluenza al 47,73%, che incamera il dato più basso di sempre, in calo del 14,47% rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

