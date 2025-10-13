Pensioni anticipate rinnovo di Quota 103 e Opzione Donna in Manovra? Le ipotesi

Il Governo sta cercando le risorse per intervenire sulle pensioni. La Manovra finanziaria per il 2026, con solo 16 miliardi di euro a disposizione, ha però pochissimo spazio per questo tipo di interventi. Le misure che l’Esecutivo vorrebbe inserire sono due, la conferma delle opzioni di flessibilità per la pensione anticipata (Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale), e la sterilizzazione dell’aumento dell’età pensionabile. Le priorità rimangono però l’ Irpef e la Rottamazione delle cartelle. Con poche risorse a disposizione per rientrare da subito nei parametri europei di stabilità, il Governo potrebbe dover rinunciare a una o a entrambe queste norme. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

