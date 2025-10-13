Pensioni 2026 | come cambiano importi e rivalutazioni dagli assegni minimi agli scaglioni più alti

Dal 1° gennaio 2026 le pensioni saranno rivalutate del +1,6%, secondo le stime attuali. Sono previsti aumenti per tutte le fasce, con un trattamento minimo che sale a oltre 613 euro. Ecco come funzionano i calcoli e cosa aspettarsi davvero.

Aumento pensioni 2026: cosa succederà? Tabelle ed esempi anche per minime - Come ogni anno, anche questa volta scatterà la consueta rivalutazione legata al costo della vita, ossia quel ...

