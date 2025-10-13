Pensione e reddito rischio sanzioni senza dichiarazione | tempo fino al 31 ottobre

Il 31 ottobre 2025 scade il tempo utile per inviare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per i pensionati. Questi sono obbligati a comunicare all’Inps i redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno 2024. Lo ha ricordato l’Ente attraverso il messaggio n.3036 del 13 ottobre 2025 con il quale vengono specificate le modalità, chi viene escluso e quali sono le sanzioni per chi non rispetta la scadenza. Le dichiarazioni vanno trasmesse online tramite il servizio “Red precompilato”. Questo è accessibile attraverso le credenziali digitali come Spid, Cie e Cns. Il messaggio ricorda, inoltre, qual è il rischio di non presentare la comunicazione entro i termini, ovvero andare incontro a sanzioni pari all’importo annuo della pensione percepita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

