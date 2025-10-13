Anche se con l’autunno e l’inverno ci spostiamo verso tendenze più soft, come i blush acquerello, non c’è dubbio che, in fondo, rimanga un po’ latente una certa blush blindness. Perché sì, dopo tanta attenzione per le labbra, è arrivato il momento d’oro del blush. Liquido, in stick, polvere o crema, l’importante è avere il giusto pennello per blush che aiuti a creare l’effetto desiderato. Ci sono sicuramente modi diversi per applicare il blush. C’è chi usa le mani o la beauty blender soprattutto se il prodotto è in crema o in stick. Tuttavia è il pennello lo strumento universale che riesce a creare un risultato perfettamente sfumato e uniforme. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pennelli per blush: la guida perfetta per trovare quello giusto