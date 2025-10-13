Penne nere a Barga una giornata di festa per oltre 400 partecipanti
Lucca, 13 ottobre 2025 – Barga ha regalato una splendida e luminosa giornata di sole di ottobre, ma anche il meglio della sua accoglienza alla terza edizione del Raduno degli Alpini Toscani, organizzato dalla sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Pisa Lucca e Livorno con il particolare impegno del gruppo Alpini di Barga ed il supporto dell’amministrazione comunale. I presupposti giusti, insomma, per dare al meglio il benvenuto agli oltre 400 partecipanti, tra penne nere, familiari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni d’arma, che hanno preso parte alle cerimonie della seconda ed ultima giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
