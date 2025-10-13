Pedullà | Mi dà fastidio questa esaltazione di Pio Esposito Ecco cosa bisognerebbe fare

Inter News 24 Le parole di Alfredo Pedullà, noto giornalista, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Alfredo Pedullà ha parlato nel suo canale YouTube del momento di Pio Esposito dopo il primo gol con l’ Italia. IL MOMENTO DI PIO ESPOSITO – Mi dà un po’ fastidio questa esaltazione, anche in alcuni casi blasfema, di Pio Esposito. Non confondiamo il sacro col profano, con alcuni titoli inopportuni e che non hanno motivo di esistere, una ricerca di un solo argomento perché sono a corto di argomenti. Ma lasciamolo tranquillo, l’ha detto anche il suo agente. 🔗 Leggi su Internews24.com

