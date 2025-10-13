Pedemontana la terza via La proposta di Azione | Più utile e meno costosa

Né con chi dice "sì" a ogni costo, né con chi chiede lo stop. Azione Monza e Brianza sceglie una terza via sul tema della Pedemontana, viste le forti divisioni che attraversano il territorio. Durante una conferenza stampa, la sezione provinciale del partito ha presentato una proposta alternativa che punta a "rendere l’opera più sostenibile, utile e meno costosa". Un incontro che ha coinvolto il segretario provinciale Roberto Zanni, il segretario di Monza Massimo Belotti, il consigliere comunale monzese Tullio Parrella e il referente per le infrastrutture Silvano Viscardi. "Il progetto Pedemontana così com’è oggi è figlio di un’idea vecchia di 35 anni – spiega Viscardi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana, la terza via. La proposta di Azione: "Più utile e meno costosa"

Pedemontana, la terza via. La proposta di Azione: "Più utile e meno costosa" - breve, galleria e riduzione di corsie "L'attuale tracciato è vecchio di 35 anni, trasformandolo farebbe tutti contenti".