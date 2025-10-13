Pecoraro Scanio | Da museo etrusco sfida su restauro e manutenzione
Roma, 13 ott. (askanews) - "Il restauro è fondamentale, ma senza manutenzione il nostro patrimonio rischia di degradarsi di nuovo. È tempo di affermare in Italia una vera cultura della manutenzione", ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, in occasione della presentazione del restauro del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, realizzato grazie a una virtuosa collaborazione pubblico-privato con l'azienda Sphere. L'intervento, reso possibile grazie al sostegno economico dell'impresa, è stato accompagnato da una decisione inedita: l'impegno, proposto proprio da Pecoraro Scanio e accolto dall'azienda, di finanziare anche trequattro anni di manutenzione post-restauro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
