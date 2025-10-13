PCTO Giudice Ausiliario di Atletica Leggera | candidature entro il 14 novembre
Per l’anno scolastico 202526, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) propone alle scuole secondarie di secondo grado un’esperienza di PCTO – oggi Formazione Scuola-Lavoro (FSL) – dedicata al ruolo di Giudice Ausiliario di Atletica Leggera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: pcto - giudice
