PayPal blocca i pagamenti con la causale Francesca Albanese | dagli Usa l’ombra delle sanzioni sulla relatrice Onu
Diversi utenti di PayPal hanno segnalato che i pagamenti contenenti nella causale il nome “ Francesca Albanese ” vengono sistematicamente bloccati dalla piattaforma. La vicenda è emersa per la prima volta durante una puntata del podcast comico Tintoria, alla presenza proprio della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano. Secondo la testata, il comico Stefano Rapone, co-conduttore del programma, ha raccontato che già in passato, durante una serata a Roma con ospite la giurista e Valerio Lundini, un tentativo di pagamento tramite PayPal con la causale “Cena serata Francesca Albanese” era stato rifiutato. 🔗 Leggi su Open.online
Pagamenti con causale “Francesca Albanese” bloccati da PayPal, l’ipotesi delle sanzioni Usa - La relatrice ONU sui territori palestinesi è nella lista nera dell'Ofac: impossibile aprire conti o fare transazioni col suo nome ... Riporta ilfattoquotidiano.it
PayPal blocca i pagamenti con la causale “Francesca Albanese”: dagli Usa l’ombra delle sanzioni sulla relatrice Onu - Il caso è emerso nel podcast Tintoria e poi confermato da altri utenti, tra cui una dipendente di Banca Etica. Scrive msn.com