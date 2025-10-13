PayPal blocca i pagamenti con la causale Francesca Albanese | dagli Usa l’ombra delle sanzioni sulla relatrice Onu

Diversi utenti di PayPal hanno segnalato che i pagamenti contenenti nella causale il nome “ Francesca Albanese ” vengono sistematicamente bloccati dalla piattaforma. La vicenda è emersa per la prima volta durante una puntata del podcast comico Tintoria, alla presenza proprio della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano. Secondo la testata, il comico Stefano Rapone, co-conduttore del programma, ha raccontato che già in passato, durante una serata a Roma con ospite la giurista e Valerio Lundini, un tentativo di pagamento tramite PayPal con la causale “Cena serata Francesca Albanese” era stato rifiutato. 🔗 Leggi su Open.online