Pauroso incendio a Signa | brucia azienda di minuteria metallica

Firenze, 13 ottobre 2025 - Gravissimo incendio in corso alla ditta Frosini di Signa, in provincia di Firenze. L’azienda di via Amendola, specializzata in minuteria metallica per il settore moda, è interessata in questo momento da un importante rogo, col quale stanno combattendo diverse squadre di vigili del fuoco. Sul posto anche personale del Comune, agenti della polizia municipale e squadre della protezione civile. «È una situazione molto seria – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – che va a danneggiare un’azienda bellissima, fiore all’occhiello del nostro territorio e fra le più importanti della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

