Pauroso incendio a Signa | brucia azienda di minuteria metallica
Firenze, 13 ottobre 2025 - Gravissimo incendio in corso alla ditta Frosini di Signa, in provincia di Firenze. L’azienda di via Amendola, specializzata in minuteria metallica per il settore moda, è interessata in questo momento da un importante rogo, col quale stanno combattendo diverse squadre di vigili del fuoco. Sul posto anche personale del Comune, agenti della polizia municipale e squadre della protezione civile. «È una situazione molto seria – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – che va a danneggiare un’azienda bellissima, fiore all’occhiello del nostro territorio e fra le più importanti della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pauroso - incendio
Catania, pauroso incendio in un appartamento: evacuato intero stabile, una persona intossicata
Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio
Pauroso incendio in paese, è allarme ambientale: "Non aprite le finestre"
Altre immagini del pauroso incendio di ieri sera a via Lamia, Nocera Superiore, Crown imballaggi, tre autobotti per spegnerlo - facebook.com Vai su Facebook
Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio https://ift.tt/V1PrXn8 https://ift.tt/MnuCG9r - X Vai su X
Video. Il più grande incendio in Francia degli ultimi decenni brucia 16.000 ettari - Il più grave incendio della Francia da decenni ha continuato a bruciare nel sud giovedì, avendo già devastato oltre 16. Come scrive it.euronews.com
Vasto incendio nel Parco del Vesuvio: la vegetazione brucia ancora dopo il tramonto - L'intervento di canadair ed elicotteri nel pomeriggio non è stato sufficiente ad estinguere totalmente l'incendio divampato sul versante est del Vesuvio, nel territorio del Parco Nazionale. Segnala rainews.it