Paura per l’incendio di un magazzino a San Giuliano Terme

Corrieretoscano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN GIULIANO TERMEPaura a San Giuliano Terme per l’incendio di un magazzino che si è verificato a partire dalla serata di ieri (12 ottobre). Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è intervenuta alle 20,27 di domenica (12 ottobre) in via Cilea.  L’incendio ha interessato il locale piano terra di una struttura adibito a magazzino. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme.  La struttura è stata dichiarata inagibile per le cause dell’incendio.  Nessuna persona è rimasta ferita e le cause sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - incendio

Incendio nella suite, paura in hotel: la struttura subito evacuata

Terribile incendio, catamarano va a fuoco nella notte. Tanta paura

Paura a Taranto, grosso incendio in periferia

Paura in piazza San Pietro, bloccato un uomo con un coltello prima dell’Angelus: ha tentato di entrare come un turista - Roma, 28 gennaio 2024 – Momenti di paura in piazza San Pietro prima dell’Angelus di papa Francesco per un uomo che ha tentato di passare i controlli con un coltello da cucina. Lo riporta quotidiano.net

Paura a piazza San Pietro: armato di coltello tenta di entrare all'Angelus. Arrestato dopo una colluttazione con i poliziotti - Un italiano di 51 anni è stato sorpreso in possesso di un coltello da cucina durante i controlli ai varchi di accesso per assistere ... Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Paura L8217incendio Magazzino San