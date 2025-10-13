Paura a Santa Lucia di Serino Il sindaco | Siamo determinati a riportare serenità e legalità in paese
Santa Lucia di Serino, 13 ottobre 2025 – Il sindaco Ottaviano Vistocco ha espresso profonda preoccupazione per l'escalation di violenza che ha colpito la comunità di Santa Lucia di Serino, culminata con l'attentato di questa notte contro un'abitazione di un pregiudicato locale.
Spari contro abitazione a Santa Lucia di Serino: terzo raid in Irpinia in poche ore - Dopo i recenti attentati ai danni diuna concessionaria di atripalda e un autonoleggio di Avellino, nell’arco di poche ore, la scorsa notte ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro ... Come scrive corriereirpinia.it
Santa Lucia di Serino, spari contro la casa di un pregiudicato - Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra ... Lo riporta msn.com