Paura a SZeno | rogo in una fabbrica Danni ai macchinari morto un gatto

Attimi di paura a San Zeno. Il fumo denso che si levava da un'azienda ha messo in allarme alcuni abitanti della frazione alle porte della città e fatto scattare l'allarme. Si è trattato di un incendio divampato ieri mattina all'interno di una fabbrica orafa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco: la squadra di specialisti ha domato le fiamme evitando conseguenze peggiori e messo in sicurezza tutta l'area. Un zona industriale ad alta densità di edifici quindi particolarmente a rischio nel caso in cui si sviluppino incendi, come peraltro già successo in passato. Le fiamme hanno danneggiato alcuni macchinari nel reparto produttivo dell'azienda orafa.

