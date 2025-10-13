Paupisi abbraccia Mario Ocone la comunità si mobilità per restituirgli speranza

Raccolta fondi e offerte di lavoro per aiutarlo a ripartire A Paupisi la solidarietà si fa concreta. Dopo la tragedia che il 30 settembre ha sconvolto il piccolo centro del Beneventano, la comunità si è stretta attorno a Mario Ocone, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paupisi abbraccia Mario Ocone, la comunità si mobilità per restituirgli speranza

In questa notizia si parla di: paupisi - abbraccia

A Paupisi (Benevento) i funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone (16 anni), madre e figlio uccisi da Salvatore Ocone lo scorso 30 Settembre ? - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Mario Ocone, il figlio maggiore di Salvatore della strage di Paupisi - Mario Ocone: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull'unico figlio non coinvolto direttamente nella strage di Paupisi. Si legge su donnaglamour.it

Paupisi, parla il figlio sopravvissuto di Salvatore Ocone: «Gli volevo bene, ma non lo perdonerò. Mio padre soffriva di depressione, ma nessuno era mai arrivato a pensare una ... - Salvatore Ocone, martedì all’alba, a Paupisi, ha ucciso a colpi di pietra la moglie Elisabetta Polcino e il figlio Cosimo, ferendo gravemente la figlia Antonia. Scrive vanityfair.it