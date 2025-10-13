Paul Gascoigne | Zoff fermò l'allenamento perché Papa Wojtyla mi voleva al telefono Andò malissimo

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paul Gascoigne e la telefonata del Papa: il racconto incredibile nel nuovo libro “Gazza” tra aneddoti, follie e rimpianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paul - gascoigne

L’ex star dell’Inghilterra Paul Gascoigne si è precipitato in ospedale dopo essere crollato a casa

Paul Gascoigne trovato collassato a casa da un amico: portato d’urgenza in terapia intensiva

Paul Gascoigne collassa in casa: ricoverato d’urgenza, come sta

Dino Zoff a 'malincuore' su Gascoigne: 'Ha buttato via la sua arte, mi faceva disperare' - Dino Zoff nelle scorse ore ha ripercorso alcuni momenti importanti del suo passato da allenatore, parlando dei problemi avuti nel gestire un funambolo impazzito come Paul Gascoigne, che all'epoca fece ... Riporta it.blastingnews.com

Gascoigne: «Sono un ubriacone triste, ho deluso me stesso. Mi arrenderò solo quando morirò» - Paul Gascoigne si è raccontato nel docufilm «Gazza vs Paul» per raccontare il dramma dell'alcolismo che lo ha accompagnato dagli anni del ritiro fino ad oggi. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paul Gascoigne Zoff Ferm242