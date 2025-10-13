Passo falso Una Hotels Cantù batte i biancorossi De Nicolao | tripla decisiva Un kappao che preoccupa
CANTÙ 83 REGGIO EMILIA 78 ACQUA S. BERNARDO: Gilyard 8 (23, 03), Bortolani 17 (35 da 3), Sneed 10 (38, 03), Basile 8 (27, 11), Ballo 9 (44); De Nicolao 9 (35 da 3), Moraschini 6 (13, 13), Ajayi 14 (58, 02), Okeke 2 (12). N.e: Ventura, Molteni. All.: Brienza. UNA HOTELS: Caupain 15 (35, 28), Barford 9 (310, 15), Woldetensae (02, 01), Cheatham 27 (68, 49), Echenique 1 (02, 01); Uglietti 1 (02), Williams 6 (25), Smith 6 (37, 02), Vitali 7 (11, 11), Severini 6 (24 da 3). N.e.: Deme, Mainini. All.: Priftis. Arbitri: Perciavalle, Quarta, Capotorto Parziali: 20-20, 41-47; 61-61 Note: T.l. Can 2331 Reg 1221. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: passo - falso
Domenica In: passo falso di Mara Venier
“Ah, quindi dopo il falò…”. Temptation Island, il passo falso di Simone manda in tilt tutti. Beccato
Juventus: passo falso di Douglas Luiz
SERIE C | Brutto passo falso casalingo per i Lupi di Buscè. Stadio ancora semivuoto, fuori la protesta delle due curve - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il passo falso di sabato scorso, stasera Filippo Magnini è tornato nella corsia che potrebbe portarlo al podio. Brava Alessandra! #BallandoConLeStelle - X Vai su X