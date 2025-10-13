Passo falso Montecchio Il Trodica vince in dieci

k sport montecchio 1 trodica 2 K SPORT GALLO: Cerretani, Carriero (9’ st Montagna), Camilloni, Dominici, Paglia (21’ st Rivi), Mistura, Torelli (9’ st Notariale), Carta, Broso, Peroni (34’ st Russo), Sollaku. All. Protti TRODICA: Febbo, Emiliozzi, Gabrielli (36’ st Cirilli), Bellusci, Passalacqua, Misuraca, Cognigni (23’ st Pensalfini), Panichelli (31’ st Tomassini), Spagna (32’ st Chornpyshchuk), Susic, Costa Ferreira (36’ st Marchionni). All. Pollastrelli Arbitro: Apuzzo di Terni (assistenti: Piccinini di Ancona e Bianchi di Macerata) Reti: 23’ pt Spagna, 43’ pt Costa Ferreira, 42’ st Sollaku Note: spettatori 550 circa; ammoniti: Carriero, Misuraca, Passalacqua, Torelli, Pensalfini, Emiliozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passo falso Montecchio. Il Trodica vince in dieci

In questa notizia si parla di: passo - falso

Domenica In: passo falso di Mara Venier

“Ah, quindi dopo il falò…”. Temptation Island, il passo falso di Simone manda in tilt tutti. Beccato

Juventus: passo falso di Douglas Luiz

SERIE C | Brutto passo falso casalingo per i Lupi di Buscè. Stadio ancora semivuoto, fuori la protesta delle due curve - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il passo falso di sabato scorso, stasera Filippo Magnini è tornato nella corsia che potrebbe portarlo al podio. Brava Alessandra! #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Passo falso Montecchio. Il Trodica vince in dieci - Arbitro: Apuzzo di Terni (assistenti: Piccinini di Ancona e Bianchi di Macerata) Note: spettatori 550 circa; ammoniti: Carriero, Misuraca, Passalacqua, Torelli, Pensalfini, Emiliozzi. Come scrive ilrestodelcarlino.it

K Sport-Trodica e la polvere dietro lo show: Protti-Misuraca alla resa dei conti - Allenatore e centrocampista si ritrovano avversari nel big match due anni dopo: alla Fermana baci e abbracci poi finì malissimo. Si legge su youtvrs.it