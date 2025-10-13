Passo falso Montecchio Il Trodica vince in dieci

k sport montecchio 1 trodica 2 K SPORT GALLO: Cerretani, Carriero (9’ st Montagna), Camilloni, Dominici, Paglia (21’ st Rivi), Mistura, Torelli (9’ st Notariale), Carta, Broso, Peroni (34’ st Russo), Sollaku. All. Protti TRODICA: Febbo, Emiliozzi, Gabrielli (36’ st Cirilli), Bellusci, Passalacqua, Misuraca, Cognigni (23’ st Pensalfini), Panichelli (31’ st Tomassini), Spagna (32’ st Chornpyshchuk), Susic, Costa Ferreira (36’ st Marchionni). All. Pollastrelli Arbitro: Apuzzo di Terni (assistenti: Piccinini di Ancona e Bianchi di Macerata) Reti: 23’ pt Spagna, 43’ pt Costa Ferreira, 42’ st Sollaku Note: spettatori 550 circa; ammoniti: Carriero, Misuraca, Passalacqua, Torelli, Pensalfini, Emiliozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

